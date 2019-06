IPO: Global Fashion Group rettet Börsengang mit weiteren Abstrichen

Der defizitäre Online-Modehändler Global Fashion Group (GFG) hat seinen Börsengang nur mit Ach und Krach über die Bühne gebracht. So musste das Unternehmen weitere Abstriche beim Volumen machen und die Grossaktionäre noch stärker zur Kasse bitten als zuletzt gedacht. Die Platzierung von bis zu 44 Millionen Aktien für je 4,50 Euro gelang nur mit kräftiger Unterstützung der beiden Grossaktionäre, dem schwedischen Investor Kinnevik und dem deutschen Start-up-Brutkasten Rocket Internet, wie das Unternehmen am Samstag in Luxemburg mitteilte.