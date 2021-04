IPO: Katek will Aktien für 21 bis 26 Euro anbieten

Das Elektronikunternehmen Katek SE will bei seinem Börsengang je nach Platzierungspreis 83 bis 103 Millionen Euro erlösen. "Die Preisspanne wurde auf 21,00 Euro bis 26,00 Euro je Aktie festgelegt", teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Der endgültige Angebotspreis werde voraussichtlich am 28. April festgelegt, die Erstnotierung ist für den 4. Mai geplant. Katek fliessen zwischen 72 und 89 Millionen Euro als Bruttoemissionserlös zu. Das Geld soll in Wachstum investiert werden.