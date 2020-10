IPO: Ladesäulenanbieter Compleo bietet Aktien für 44 bis 59 Euro an

Der Ladesäulenanbieter Compleo bietet beim Börsengang seine Aktien für 44 bis 59 Euro an. Die Zahl der angebotenen Papiere summiert sich im besten Fall auf knapp 1,7 Millionen Stück, wie aus einer am späten Donnerstagabend in Dortmund veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Davon stammen 900 000 Stück aus einer Kapitalerhöhung, der Rest befindet sich derzeit im Besitz der Altaktionäre. Ausgehend von einer Zuteilung in der Mitte der Preisspanne würde dem Unternehmen brutto 46 Millionen Euro zufliessen.