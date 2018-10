IPO: Milliardär Icahn stellt sich gegen Dells Börsenpläne

Der aktivistische Investor Carl Icahn hat sich gegen einen Börsengang des PC-Herstellers Dell Technologies ausgesprochen. Eine solche Transaktion würde seinen Anteil an der Software-Firma VMware unterbewerten, schrieb der US-Milliardär in einem Brief am Montag an die Aktionäre. Der PC-Hersteller will über einen Umweg an die Börse zurückkehren, und zwar durch einen komplexen Aktiendeal um die von Dell im Jahr 2016 übernommene VMware.