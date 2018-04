IPO: Morphosys wagt Börsengang in den USA

Das Biotech-Unternehmen Morphosys nimmt Anlauf zu einem Börsengang in den USA. In diesem Zuge will Morphosys mithilfe von Banken 8,3 Millionen Hinterlegungsscheine (ADS) für neue Aktien herausgeben, wie die TecDax-Gesellschaft aus dem bayerischen Martinsried am Montag mitteilte. Jedes dieser Papiere soll ein Viertel einer Morphosys-Stammaktie repräsentieren. Die beteiligten Konsortialbanken sollen zudem eine Option erhalten, bis zu 1,245 Millionen weitere Aktien zu kaufen.