IPO: Onlineversandhändler Coupang will Aktien teurer verkaufen

Der südkoreanische Online-Versandhändler Coupang will bei seinem bevorstehenden Börsengang an der New York Stock Exchange noch mehr erlösen als bisher gedacht. So soll der Preis je Aktie nun zwischen 32 und 34 US-Dollar liegen. Das geht aus einem Dokument hervor, die die Softbank-Beteiligung am Dienstag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat. Zuvor war eine Preisspanne von 27 bis 30 Dollar im Gespräch gewesen. Die Papiere sollen unter dem Kürzel CPNG gehandelt werden. Bei einem Ausgabepreis von 34 Dollar würde das Unternehmen mit rund 58 Milliarden Dollar bewertet werden.