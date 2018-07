IPO: Tencent will Online-Musiksparte an die Börse bringen

Der chinesische Internetkonzern Tencent will seine Online-Musiksparte in den USA an die Börse bringen. Der Internetriese, dem auch die chinesische WhatsApp-Alternative WeChat gehört, kündigte seine Pläne jetzt in Hongkong an. Wie genau der Börsengang ablaufen und wie viel Geld Tencent dabei einsammeln will, blieb zunächst offen.