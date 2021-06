Das Unternehmen hinter dem Kinder-Audiosystem Tonies, Boxine, will mit der Wagniskapitalfirma 468 SPAC I SE gemeinsame Sache machen. Es geht dabei um einen Zusammenschluss der beiden Unternehmen, durch den künftig Aktien des Unternehmens Boxine an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt würden. Dabei geht 468 von einer Bewertung von Boxine von einer Milliarde Euro aus, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mit. Es heisst, die Gespräche laufen noch, daher könnten noch keine endgültigen Aussagen getroffen werden, ob ein entsprechender Deal auch zu Stande kommt.