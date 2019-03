IPO: Uber-Rivale Lyft startet mit Vollgas an der Börse

Anleger haben sich bei Lyfts Premiere an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq um die Aktien des US-Fahrdienstvermittlers gerissen. Der erste Kurs der unter dem Tickerkürzel "LYFT" gelisteten Papiere lag am Freitag bei 87,24 Dollar - gut 20 Prozent über dem Ausgabepreis von 72 Dollar.