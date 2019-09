IPO: US-Fitnessgerätehersteller Peloton schafft Sprung aufs Börsenparkett

Der Fitnessgerätehersteller Peloton ist bei seinem Börsengang auf hohe Investorennachfrage gestossen. Das erst 2012 gegründete Unternehmen konnte die 40 Millionen angebotenen Aktien am oberen Ende der Spanne von 26 bis 29 Dollar platzieren. Der Emissionserlös lag damit bei 1,16 Milliarden Dollar (1,28 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte. Damit ist Peloton das achte Unternehmen in diesem Jahr, das bei seinem Börsengang mehr als eine Milliarde einspielt.