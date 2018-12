IPO: Verhaltener erster Handelstag für DFV Deutsche Familienversicherung

Der Börsengang (IPO) der DFV Deutsche Familienversicherung ist letztlich recht verhalten verlaufen. Zum Handelsende notierten die Aktien am Dienstag in einem schwachen Marktumfeld mit 12,25 Euro zwar über dem Ausgabepreis von 12,00 Euro, blieben aber knapp unter dem ersten Kurs von 12,30 Euro. Im Handelsverlauf waren sie zeitweise bis auf 12,88 Euro geklettert. Das Unternehmen hatte Anfang November den angepeilten Börsengang zunächst noch auf Eis gelegt, da es an den Finanzmärkten zu turbulent herging./bek/gl/jha/