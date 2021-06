Der Wind- und Solarparkbetreiber Blue Elephant Energy will mit einem geplanten Börsengang Geld für weiteres Wachstum einspielen. Mit neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung strebt das Unternehmen einen Bruttoerlös von rund 150 Millionen Euro an, wie es am Freitag in Hamburg mitteilte. Altaktionäre wollten zwar im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption Aktien für den Börsengang bereitstellen, ansonsten aber keine Anteile verkaufen, hiess es. Blue Elephant plant das Debüt an der Frankfurter Wertpapierbörse für das dritte Quartal ein.