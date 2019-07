IPO/Brauer AB Inbev bläst Börsengang der Asien-Sparte ab

(Ausführliche Fassung) - Der weltgrösste Bierbrauer AB Inbev bricht den geplanten Börsengang seines Asien-Geschäfts ab. In einer am Freitagabend veröffentlichten Mitteilung verwies das Unternehmen auf mehrere Faktoren, unter anderem die herrschenden Marktbedingungen. In New York sachte der Aktienkurs von AB Inbev ein einer ersten Reaktion um viereinhalb Prozent ab.