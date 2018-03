IPO/Presse: Softbank erwägt Rückkehr von Chip-Entwickler ARM an die Börse

Der japanische Technologiekonzern Softbank denkt laut einem Pressebericht darüber nach, den vor zwei Jahren übernommenen britischen Chip-Entwickler ARM langfristig wieder an die Börse zu bringen. Softbank-Manager Yoshimitsu Goto habe diesen Schritt bei einer Investorenkonferenz der Credit Suisse am Montag in Hongkong als Möglichkeit für einen künftigen Ausstieg dargestellt, berichtete die "Financial Times" (Dienstag) unter Berufung auf Banker, die bei der Veranstaltung vor Ort waren. Softbank selbst lehnte eine Stellungnahme auf Nachfrage der Zeitung ab.