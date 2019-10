IPO/TV-Sender: Aramco könnte bald in Saudi-Arabien an die Börse gehen

(Ausführliche Fassung) - Der grösste Börsengang aller Zeiten könnte doch noch bald stattfinden: Der saudi-arabische Erdöl-Gigant Saudi Aramco soll einem Medienbericht zufolge am 11. Dezember den Gang aufs Parkett an der heimischen Börse wagen. Das berichtete der Nachrichtensender Al Arabiya am Dienstag ohne Nennung von Quellen. Demnach sollen die saudi-arabischen Behörden den Börsengang am kommenden Sonntag ankündigen. Ab dem 4. Dezember sollen Investoren die Möglichkeit haben, sich Bezugsrechte auf die Aktien zu sichern.