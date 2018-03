Irische CRH baut auf gute Geschäfte in Amerika und Europa

Der irische Baukonzern CRH sieht sich nach einem unerwartet guten Jahr 2017 weiter im Aufwind. "Wir glauben, dass 2018 ein Jahr mit weiteren Fortschritten für die Gruppe wird", sagte Konzernchef Albert Manifold am Donnerstag in Dublin. CRH sei gut aufgestellt, um von der anhaltenden wirtschaftlichen Erholung zu profitieren. "Unser Fokus liegt weiter auf der Konsolidierung." CRH werde auf dem Vorsprung aufbauen, "den wir 2017 gemacht haben." An der Londoner Börse zog die Aktie am Morgen um mehr als 3 Prozent an.