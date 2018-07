Irische Ryanair-Piloten wollen streiken

(Ausführliche Fassung) - Passagiere des Billigfliegers Ryanair müssen sich am Donnerstag kommender Woche (12. Juli) auf einen Streik der irischen Piloten einrichten. Die Arbeitsniederlegungen seien in einer Urabstimmung mit einer Mehrheit von 99 Prozent beschlossen worden und würden 24 Stunden dauern, teilte die irische Gewerkschaft IALPA am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit.