Isabelle Zimmermann in den Verwaltungsrat der Migros Bank gewählt

Die Generalversammlung der Migros Bank AG hat Isabelle Zimmermann in den Verwaltungsrat gewählt. Als Finanzchefin der Migros-Gruppe habe sie auch in dieser Funktion per Anfang 2022 die Nachfolge von Jörg Zulauf angetreten, wie das Institut am Montag mitteilte. Zimmermann sei überdies auch als neue Vizepräsidentin des Gremiums vorgesehen.