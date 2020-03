Der IT-Dienstleister Also will seine Kunden dabei unterstützen, die Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern. Das Unternehmen wolle Wiederverkäufern mit kurzfristigen Liquiditätsengpässen schnell und unbürokratisch helfen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Montag. Für die Hilfe stehe ein zusätzlicher zweistelliger Millionenbetrag an Liquidität bereit.