Der IT-Dienstleister Also und der Internet-Anbieter Ionos haben eine Kooperation vereinbart. Also werde ab sofort die Infrastruktur-as-a-Service (IaaS) Leistungen von Ionos den europäischen Märkten vertreiben, heisst es in einer Medienmitteilung vom Montag. Im Fokus stünden dabei IT-Services für kleine und mittelständische Unternehmen.