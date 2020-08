Italienische Industrie erholt sich weiter von Corona-Einbruch

Die italienischen Industrieunternehmen haben sich im Juni von dem Einbruch in der Corona-Krise weiter erholt. Die Gesamtproduktion stieg allerdings nicht mehr so stark wie im Mai. Für Juni meldete das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom einen Zuwachs der Produktion um 8,2 Prozent im Monatsvergleich. Die Markterwartungen wurden ein Stück weit übertroffen. Analysten hatten nur einen Zuwachs um 5,0 Prozent erwartet.