Die italienische Industrie ist schwach in das neue Jahr gestartet, allerdings nach einem starken Jahresabschluss. Nach Angaben des nationalen Statistikamts vom Montag lag die Gesamtproduktion im Januar 1,9 Prozent unter dem Niveau des Vormonats. Der Rückgang war deutlich grösser als von Experten erwartet. Jedoch wurde zugleich das bereits robuste Ergebnis im Dezember von plus 1,6 auf plus 2,1 Prozent revidiert. Der jüngste Rückgang radierte diesen Zuwachs nicht ganz aus.