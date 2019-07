Italienischer Energiekonzern Eni fährt Investitionen etwas zurück - Gewinn sinkt

Der italienische Energiekonzern Eni will seine geplanten Investitionen für das laufende Geschäftsjahr 2019 leicht zurückfahren. Sie würden nun etwas unter den bisher angepeilten acht Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Freitag in Rom mit. Basis für die Summe ist ein Wechselkurs von 1,15 US-Dollar je Euro.