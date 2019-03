Eni hat ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm und eine Dividendenerhöhung angekündigt. Die Aktienrückkäufe sollen in diesem Jahr mit einem Volumen von 400 Millionen Euro beginnen und in den nächsten drei Jahren auf dem gleichen oder einem höheren Niveau weitergehen, erklärte der Chef des italienischen Ölkonzerns Claudio Descalzi am Freitag. Die Dividende solle um 3,6 Prozent auf 86 Cent pro Aktie steigen.