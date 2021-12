Italienischer Telekomkonzern Telecom Italia (TIM) senkt Prognose

Der italienische Telekommunikationskonzern Telecom Italia (TIM) hat seine Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr kurz vor Toreschluss nach unten korrigiert. Die Festnetzgeschäfte liefen schwächer als gedacht, was unter anderem an niedrigeren Erlösen aus dem Vermarktungsdeal der italienischen Fussballliga Serie A mit dem Streaminganbieter DAZN liege, hiess es vom Konzern am späten Mittwochabend in Rom.