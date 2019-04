Italiens Industrie produziert überraschend mehr

Die italienische Industrie hat ihre Gesamtherstellung im Februar überraschend gesteigert. Wie das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom mitteilte, lag die gesamte Produktion 0,8 Prozent über dem Vormonatsniveau. Analysten hatten dagegen im Mittel einen Rückgang um 0,8 Prozent erwartet. Der Wert im Vormonat wurde zudem um 0,2 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent nach oben korrigiert. Im Jahresvergleich zog die Herstellung um 0,9 Prozent an. Der Markt hatte hingegen einen Rückgang um 1,1 Prozent erwartet.