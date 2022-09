ITS Coop Travel mit starker Nachfrage im Sommer - Stabile Preise im Winter

Die Buchungen für Juli 2022 hätten um 20 Prozent über dem Niveau von Juli 2019, also vor der Corona-Krise, gelegen, so ITS Coop. Dabei habe auch der Durchschnittsumsatz pro Dossier um 5 Prozent über dem Niveau vor Pandemiebeginn gelegen. Dies zeige, dass sich die Schweizerinnen und Schweizer wieder "verstärkt etwas gönnen." Insgesamt erwartet das Unternehmen für 2022 einen Umsatz von 90 Prozent von 2019.

Auch für die Wintersaison 2022/23 ist ITS Coop zuversichtlich. Es werde eine hohe Nachfrage erwartet und entsprechend wurde das Angebot sowohl durch ein erweitertes Flugangebot als auch durch neue Destinationen ausgebaut. "Generell erwarten wir für die Fernziele eine verstärkte Nachfrage", wird Andi Restle, Geschäftsführer von ITS Coop Travel, zitiert. Besonders gefragt seien die Malediven, die Dominikanische Republik oder Thailand.

Dabei sollen die Preise stabil bleiben - auch dank des tieferen Eurokurses, ergänzt Restle. Früh buchen lohne sich aber dennoch wegen der entsprechenden Rabatte und der attraktiven Flugtarife.

dm/kae

(AWP)