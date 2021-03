Beim Pflaster- und Wundverbandhersteller IVF Hartmann kommt es an der Generalversammlung vom 20. April zu Veränderungen im Verwaltungsrat. Michel Kuehn und Andrea Rytz treten nicht mehr zur Wiederwahl an. Als Nachfolger werden Stefan Grote, der Leiter der Sparte Inkontinenzprodukte, sowie Finanzchef Stefan Müller vorgeschlagen, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Traktanden zur GV hervorgeht.