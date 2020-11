IWH: Mehr Firmeninsolvenzen im Oktober läuten Trendwende ein

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist nach Angaben des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) im Oktober erstmals seit Monaten wieder gestiegen. Im Oktober lasse sich bei den Verfahren ein Anstieg von 700 auf 750 feststellen, sagte IWH-Forscher Steffen Müller der Deutschen Presse-Agentur. Er gehe davon aus, dass damit eine Trendwende eingeleitet sei und die Zahlen ab jetzt wüchsen. "Nach unserer Einschätzung steigen die Zahlen in Richtung Normal und nicht in Richtung Katastrophe." Müller und sein Team veröffentlichten am Donnerstag den neuen IWH-Insolvenztrend.