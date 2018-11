Die Bank J. Safra Sarasin hat die Übernahme des Private Banking-Geschäfts der israelischen Bank Hapoalim in der Schweiz und Luxemburg abgeschlossen. Der Transfer ausgewählter Kunden und der entsprechenden Beraterteams sei vollzogen worden, teilte das Institut am Montag mit. Darüber hinaus habe die Gesellschaft in Israel die Geschäftstätigkeit aufgenommen.