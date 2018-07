Japan: Industrieproduktion sinkt überraschend stark

In Japan hat die Industrie im Juni einen unerwartet starken Dämpfer einstecken müssen. Im Monatsvergleich sei die Produktion in den Industriebetrieben um 2,1 Prozent gesunken, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Analysten wurden vom Ausmass des Rückschlags überrascht. Sie hatten nur mit einem leichten Produktionsrückgang um 0,3 Prozent gerechnet. Der Juni-Rückgang ist bereits der zweite in Folge.