Die japanische Wettbewerbsbehörde JFTC prüft die Übernahme des Pigmentgeschäfts von BASF durch den japanischen Feinchemikalienhändler Dic vertieft. So habe die Behörde von Dic weitere Informationen angefordert, teilte die JFTC am Mittwoch in Tokio mit. Auch Drittparteien soll die Möglichkeit gegeben werden, zu möglichen wettbewerbsrechtlichen Problemen Stellung zu beziehen.