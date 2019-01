Die japanische Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA) setzt bei neuen Mittelstreckenjets auf eine gemischte Flotte von Boeing und Airbus . Das Unternehmen teilt eine milliardenschwere Neubestellung unter den beiden weltgrössten Flugzeugbauern auf, wie es am Dienstag in Tokio mitteilte. Dabei entfällt der Löwenanteil auf den US-Konzern Boeing.