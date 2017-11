Japanischer Farbenhersteller Nippon Paint und Axalta brechen Fusionsgespräche ab

Auch der japanische Spezialchemiekonzern Nippon Paint hat die Fusionsgespräche mit dem US-Unternehmen Axalta beendet. Dies teilten die Gesellschaften am Donnerstag mit. Damit kommt die grösste Übernahme in der Firmengeschichte von Nippon Paint nun doch nicht zustande. Zuvor hatten bereits der niederländische Spezialchemie- und Farbenkonzern Akzo Nobel und Axalta ihre Fusionsgespräche beendet. Erst danach war der japanische Konkurrent Nippon Paint mit einem Gebot in die Bresche gesprungen. Nippon Paint ist laut eigenen Angaben grösster Farbenhersteller in Asien.