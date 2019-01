Japanisches Gericht lehnt erneut Freilassung von Automanager Ghosn ab

Der in Japan angeklagte Ex-Topmanager des Renault -Partners Nissan , Carlos Ghosn, bleibt weiter in Untersuchungshaft. Das Bezirksgericht in Tokio wies am Dienstag einen erneuten Antrag seines Anwalts auf Freilassung gegen Kaution ab. Der 64-jährige Ghosn, der einst Nissan vor der nahen Pleite gerettet und zusammen mit Renault und Mitsubishi eine mächtige internationale Autoallianz geschmiedet hatte, war am 19. November in Tokio zusammen mit seiner früheren rechten Hand Greg Kelly wegen Verstosses gegen japanische Börsenauflagen festgenommen und später angeklagt worden.