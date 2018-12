Japans Industrieproduktion hält sich besser als befürchtet

In Japan ist die Industrieproduktion im November nicht so stark gesunken wie erwartet. Im Monatsvergleich habe es einen Rückgang um 1,1 Prozent gegeben, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag in Tokio mit. Analysten waren von einem Minus von 1,5 Prozent ausgegangen. Der Produktionsdämpfer folgte auf einen starken Vormonat. Im Oktober war die Industrieproduktion noch um 2,9 Prozent im Monatsvergleich gestiegen.