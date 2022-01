Die japanische Industrieproduktion ist zum Jahresausklang etwas stärker als erwartet gefallen. Sie sei im Dezember im Vergleich zum starken Vormonat um ein Prozent gesunken, teilte das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (Meti) am Montag auf Basis vorläufiger Daten in Tokio mit. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 0,6 Prozent gerechnet. Im November war die Produktion im Monatsvergleich noch um sieben Prozent und damit so stark wie seit langem nicht mehr gestiegen./zb/bgf/eas