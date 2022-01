Jede sechste Neuzulassung in Grossbritannien ist ein Elektroauto

Die Zahl der Auto-Neuzulassungen mit Elektro- oder Plug-in-Hybridantrieb in Grossbritannien hat im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht. Wie der Verband der Autohersteller und -händler SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders) am Donnerstag mitteilte, war im vergangenen Jahr jede sechste Neuzulassung in Grossbritannien ein reines Elektro- oder Plug-in-Hybridauto.