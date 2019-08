Jenoptik kappt nach Gewinnrückgang die Umsatzprognose - Aktie legt zu

(Ausführliche Fassung) - Höhere Entwicklungskosten haben beim Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik auch im zweiten Quartal auf die Ergebnisse gedrückt. Weil auch das Geschäft mit der Autobranche nicht rundläuft, kappte Vorstandschef Stefan Traeger am Donnerstag seine Umsatzerwartungen für das laufende Jahr. So halte sich die Autoindustrie mit Investitionen weiter zurück, teilte das Unternehmen bei der Vorlage der Quartalszahlen in Jena mit. Besser lief zuletzt hingegen das Geschäft mit der Halbleiterindustrie.