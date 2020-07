Jenoptik will mit Übernahme profitablen Wachstumskurs beschleunigen - Kurssprung

Der Technologiekonzern Jenoptik will mit der Übernahme des Hamburger Spezialisten Trioptics sein Wachstum beschleunigen. Der Kauf erfolge in zwei Schritten, teilte das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Jena mit. Zunächst übernehme Jenoptik 75 Prozent der Anteile, die restlichen Anteile sollen bis Ende 2021 folgen. Über den genauen Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart.