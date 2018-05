Die Akquisition von Hawker Pacific ermögliche die Expansion von Jet Aviation in der Region Asien/Pazifik und im Mittleren Osten, erklärte Verwaltungsratspräsident Rob Smith nun am Mittwoch in einem Communiqué. Man erhalte zusätzlich 19 Standorte und über 800 Mitarbeiter. Die 1967 in der Schweiz gegründet Jet Aviation hat ihrerseits fast 50 Niederlassungen und 4800 Beschäftigte. Sie gehört zum US-Konzern General Dynamics.

jb/tp

(AWP)