Der schwedische Autobauer Volvo Cars bekommt eine neue Führung. Jim Rowan wird am 21. März neuer Vorstandschef und Präsident des Unternehmens und damit Nachfolger von Håkan Samuelsson, der seit Oktober 2012 Konzernchef ist. Das teilte Volvo Cars am Dienstag in Göteborg mit. Rowan ist demnach derzeit noch Chef und Vorstandsmitglied bei dem US-Unternehmen Ember Technologies, vorher führte er die Dyson-Gruppe. Er bringe über drei Jahrzehnte an globaler Erfahrung in der Verbraucher- und Technologiebranche mit, schrieb sein künftiger Arbeitgeber über den Schotten.