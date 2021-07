Jobportale verzeichnen im zweiten Quartal mehr Stelleninserate

Die Jobportale jobs.ch und jobup.ch haben im zweiten Quartal 2021 eine deutliche Zunahme an ausgeschriebenen Stellen verzeichnet. Betrachtet man nur das Portal jobs.ch, so wurde konkret ein Anstieg der Inserate um 30 Prozent seit Anfang Jahr und eine Zuwachs von 14 Prozent seit April dieses Jahres verzeichnet, teilte das Unternehmen Jobcloud am Montag mit.