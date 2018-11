Jobvermittler: Arbeitsmarkt bleibt weiter auf Kurs

Jobvermittler rechnen für die kommenden Monate weiter mit einer positiven Entwicklung am deutschen Arbeitsmarkt. Der Aufschwung setze sich fort, berichtete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in seiner am Dienstag veröffentlichten Arbeitsmarktumfrage für November. Jeden Monat nehmen die Chefs der 156 deutschen Arbeitsagenturen an der Befragung der Denkfabrik der Bundesagentur für Arbeit (BA) teil.