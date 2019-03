Jobvermittler-Umfrage: Abbau der Arbeitslosigkeit in Deutschlannd dürfte stocken

Die schwächelnde Konjunktur dürfte sich Jobvermittlern zufolge in den kommenden Monaten auch auf den Rückgang der Arbeitslosigkeit in Deutschland auswirken. Sie erwarten, dass die Zahl der Jobsucher zumindest saisonbereinigt nicht mehr zurückgeht, berichtete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in seiner am Mittwoch veröffentlichten Arbeitsmarktumfrage für März. Jeden Monat nehmen die Chefs der 156 deutschen Arbeitsagenturen an der Befragung der Denkfabrik der Bundesagentur für Arbeit (BA) teil.