Johnson Controls verkauft Geschäft mit Fahrzeugbatterien

Konzernchef George Oliver will damit das Profil von Johnson Controls schärfen und das Unternehmen auf Gebäudetechnologie fokussieren. Der Konzern erwartet aus dem Verkauf einen Nettogewinn von rund 11,4 Milliarden Dollar nach Steuern und Transaktionskosten. Dieser soll jedoch nicht vollständig an die Aktionäre ausgezahlt werden. Johnson Controls will etwa 3 bis 3,5 Milliarden Dollar einbehalten, um Schulden zu begleichen. Nähere Details sollen zum Abschluss der Transaktion erfolgen. Dieser soll bis 30. Juni 2019 erfolgen, wenn die notwendige Zustimmung der Behörden vorliegt.

Im Geschäftsjahr 2018 erzielte die Sparte Power Solutions dem Unternehmen zufolge 8 Milliarden Dollar Umsatz. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) betrug 1,68 Milliarden Dollar. Johnson Controls hatte bereits im März angekündigt, das Geschäft mit Fahrzeugbatterien auf den Prüfstand zu stellen. Bei der Sparte arbeiten rund 15 000 Beschäftigte./elm/fba

(AWP)