Jørgen Tang-Jensen tritt aus dem Verwaltungsrat von Geberit aus

Jona (awp) - Jørgen Tang-Jensen verlässt den Bauzulieferer Geberit. Tang-Jensen werde an der nächsten Generalversammlung im April 2019 nicht mehr für eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat antreten. Tang-Jensen, der seit 2012 dem Gremium sowie auch dem Nominations- und Vergütungsausschuss des Sanitärtechnikkonzerns angehörte, wolle sich auf andere Aufgaben konzentrieren, teilte die Firma am Montag mit. Die Suche nach einer Nachfolge sei im Gange.