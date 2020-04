JPMorgan erwartet wegen Corona-Krise schwere Rezession und Gewinneinbruch

Die US-Grossbank JPMorgan stellt sich wegen der Coronavirus-Pandemie 2020 auf einen herben Gewinnrückgang ein. Das Management erwarte eine schwere Rezession und für die Wirtschaft Belastungen vergleichbar mit der weltweiten Finanzkrise von 2008, teilte JPMorgan am Montag in New York mit. "Unsere Bank kann gegen die Folgen dieser Belastung nicht immun sein." Bankchef Jamie Dimon rechnet für sein Geldhaus im laufenden Jahr daher mit einem starken Gewinneinbruch.