JPMorgan mit Rekordzahlen - auch Wells Fargo steigert Gewinn

(neu: Aussagen des Finanzchefs von Wells Fargo im letzten Absatz, Aktienkurse aktualisiert) - Die grösste US-Bank JPMorgan bleibt mit Rekordergebnissen zum Jahresauftakt auf Erfolgskurs. Alleine im ersten Quartal verdiente die Bank mehr als neun Milliarden Dollar. Der Überschuss sei in den drei Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum trotz einer gestiegenen Vorsorge für Kreditausfälle um fünf Prozent auf 9,2 Milliarden Dollar (8,1 Mrd Euro) geklettert, teilte das Geldhaus am Freitag in New York mit.