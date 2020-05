Julius Bär-Aktionäre stimmen an GV Aufteilung der Dividendenausschüttung zu

Die Aktionäre der Vermögensverwaltungsbank Julius Bär haben am Montag an der Generalversammlung (GV) allen Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Sie genehmigten somit die hälftige Teilung des ursprünglich beantragten gesamten Dividendenbetrags, wie die Bank am Montagabend mitteilte.